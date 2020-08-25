◎萬人血清檢測再蓋牌 陳時中要台大公衛負責

彰化萬人血清研究報告紛爭未歇，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，這項研究在結果未出爐前不斷對社會報告，台大公衛應對外公開，或是說明清楚不能公開的理由，讓此事儘快落幕，否則大家精疲力竭也是不好的。

◎大雨再洗3天 下一個颱風「快要來了」

受西南風影響，南方水氣旺盛，中央氣象局持續發布大雨特報。今（25日）至周五（28日）天氣不穩定；明起水氣更劇烈，降雨範圍擴大。北部高溫炙熱，今上看38度。菲律賓東方海域條件合適，最快這個周末將有熱帶擾動發展，為下一個颱風奠定基礎。

◎掌摑打死才出生14天男嬰 狠心生父重判18年

桃園林姓男子與郭姓女子同居生子，但男嬰才出生14天因哭鬧，竟被林男掌摑打臉部致死，事後他試圖隱瞞，草草用紙箱下葬，台灣高等法院維持一審認定，依成年人故意對兒童犯罪重判18年徒刑。可上訴。

◎經典小鎮攝影比賽 獎金最高3萬元

台南後花園「新化區」入選交通部觀光局2020經典小鎮，市府推出「新化‧大目降」台南經典小鎮攝影比賽，總獎金10萬元，最高3萬元獎金，市長黃偉哲邀請大家來趟小鎮之旅，用鏡頭捕捉新化之美，收件期間自10月1日起至10月15日止。

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(中時新聞網)