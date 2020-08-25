來自瑞典的型男馬丁，因上節目《2分之一強》爆紅成為固定班底，2012年和擔任藝人經紀的台灣妻Shanon結婚，未料在七夕的這天，他無預警宣布離婚，透露已離婚10個月，不過仍維持家人跟朋友的關係。

馬丁在朋友聚會上認識做藝人經紀的Shanon，之後交往1年就閃婚，他曾說過瑞典人很討厭束縛，寧願同居也不結婚，但和Shanon在一起後，有了想組家庭的念頭，兩人婚後感情依舊甜蜜，也常在節目分享婚姻及育兒生活。

不過25日七夕這天，馬丁在臉書透露已離婚10個月，目前仍維持家人跟朋友的關係，因此兒子安東是沒有感覺的，「因為對小孩來說，他的幸福是來自於父母的互動和相處，所以他到現在還是相當快樂」。

最後馬丁也說自己最近在擬定異國離婚協議書的內容，希望網友可以給他們一點建議，消息一出讓網友都相當震撼，但仍非常支持他們成熟的處理態度。

(中時新聞網)