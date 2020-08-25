詹姆斯再次用雙手展示出他絕對無雙的實力，今天在悼念科比的「布萊恩日」攻下30分、10助攻、6籃板，率領湖人首節就打爆對手，最終135比115擊潰拓荒者，季後賽首輪3比1聽牌。

湖人開打後就在詹姆斯、安東尼戴維斯的領軍下打出10比0攻勢，首節43比25，半場80比51，領先多達29分，這是湖人隊史季後賽半場次高得分，僅次於1987年史上最佳半場82分。

湖人在這場比賽徹底擊垮拓荒者的士氣，詹姆斯憑藉此戰，生涯季後賽總得分突破7000分，來到7012分，史上第一人，緊追在他之後的是「籃球之神」喬丹，但喬丹也只不過是5987分，雙方差距多達1025分，可見得詹姆斯在季後賽是有多麼的神勇。

此外，詹姆斯連續兩場比賽得分超過30分而且有雙十表現，這是湖人隊史第二，僅次於2010年西區決賽布萊恩連續3場得分破30分以上，並且有雙十演出的紀錄。

湖人此役有56.3%的投籃命中率，全隊飆進17顆三分球，除了詹姆斯外，安東尼戴維斯18分、5籃板、5助攻，庫茲馬18分，丹尼格林14分，波普12分，霍華13分、8籃板。

拓荒者主將利拉德在第二場受傷後就士氣潰散，此役雖然8人得分上雙也無用，利拉德只打27分鐘留下11分、4助攻，麥科倫18分，紐基奇20分、13籃板。

(中時 )