跨國搶賺直播商機！號稱今夏全日本最大的演唱會《a-nation online 2020》將在29日線上播出，包含日本樂壇兩大天后濱崎步、倖田來未及日、韓、台藝人，台灣地區由愛爾達負責線上直播，這是國內首次有電視媒體利用OTT營運模式舉辦採付費機制的線上演唱會。

愛爾達執行長陳怡君表示，《a-nation online 2020》在台灣的直播服務，會透過中華電信的寬頻設備與愛爾達的直播技術提供給觀眾不一樣的線上音樂饗宴。這是愛爾達繼4月全球網際網路會議2020（The Web Conference2020）後，另個跨國大型直播服務，未來也將結合線上演唱會等，經營直播商機。

a-nation從2002年開始舉辦，是日本夏季最大戶外音樂演唱會，至今已累積逾610萬人次參與。今年因疫情攪局，改採線上直播，預計有逾100組音樂人線上開唱，分為五個不同氛圍的舞台，演唱陣容包含日本樂壇天后濱崎步、倖田來未，及PIKO太郎等人，韓國有天團SUPER JUNIOR攜Super M、Red Velvet、EXO子團參與，還有15組華語藝人，包括吳映潔GEmma、雙人樂團組合JADE等，觀眾可自由選擇收看，門票於tixCraft拓元售票系統開賣。

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