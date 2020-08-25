華盛頓國民新秀羅梅洛（Seth Romero）稍早被球團放入十天傷兵名單，原因是在走樓梯時不慎踩空，結果摔斷右手，所幸曾有過韌帶移植傷病史、且是左投的他，並非摔斷慣用手，也讓人鬆一口氣。

羅梅洛是國民在2017年選秀會以首輪25順位選進的好手，當時球隊甚至認為他可以立即登上大聯盟，但總管瑞佐（MikeRizzo）卻持反對意見，讓他在新人聯盟磨練，但投了一場比賽後又被升上短期1A，整季繳出防禦率5.40的成績單。

到了2018年賽季，羅梅洛被認為是國民農場頭五號新秀，不過球季開打錢卻因為違反球隊規定，因此被請出春訓基地，儘管他在6月初歸隊，但指頭了7場比賽就傷了左手，最終進手術房動韌帶移植手術，這也讓他缺席2019年球季。

經過復健，羅梅洛終於在今年球季歸隊，國民也將他放入60人大名單，並且在8月中迎來大聯盟初登板，豈料現在卻傳出因為失足摔斷右手的消息；據報導，當時羅梅洛以為自己的手只有腫起來，但經過X光檢查，才發現右手已經斷了，隨後就被球團放入十天傷兵名單。

國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）聽聞此消息後說：「我為那孩子感到難過，他勤奮工作只為了來到這裡，而且他很年輕，他是我們未來的基石，希望這對他來說只是一個小挫折，等到他痊癒，我們就會讓他歸隊。」

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(中時新聞網)