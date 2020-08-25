公老坪海拔約400公尺，觀景平台視野遼闊，180度全視角可俯瞰大地景觀。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

公老坪海拔約400公尺，觀景平台視野遼闊，180度全視角可俯瞰大地景觀。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市公老坪觀景台擁有180度全視角，是百萬夜景的絕佳觀賞點，更是情侶約會勝地。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市公老坪觀景台擁有180度全視角，是百萬夜景的絕佳觀賞點，更是情侶約會勝地。日前2座心型裝置藝術遭人破壞推落山谷，台中市觀光旅遊局趕在七夕前修復並加強穩固，邀請來過情人節，並繫掛愛情鎖，「大玩台中」台中觀光旅遊局臉書粉絲團還有抽獎活動。

公老坪海拔約400公尺，丘逢甲公園東側有2座大、小觀景平台視野遼闊，180度全視角可俯瞰豐原及后里台地等，坐擁大地景觀。觀旅局設置心型意象裝置藝術，讓情侶在浪漫的燈海夜景下，繫掛愛情鎖，鎖住彼此的承諾，並見證浪漫的愛情，受到廣大民眾共襄盛舉。

觀旅局長林筱淇說，牽手看夜景是情人節的首選，除以夜景為主題打造的望高寮夜景公園外，豐原公老坪觀景台可說是約會祕境。在一覽絢麗夜景後，再將兩人的愛戀絮語牢牢鎖在愛心意象上，為彼此的愛情甜蜜加分。

歡迎大家在七夕情人節走一趟公老坪觀景平台，不僅可在浪漫的星空夜景下留下美好回憶之外，另外在「大玩台中」台中觀光旅遊局」臉書粉絲團8月23日至29日中午12時，只要按讚及留言一句浪漫的話，就有機會獲得價值500元全聯禮券，詳情請上觀旅局臉書粉絲團查詢。

(中時 )