隨著醫療進步，人類存活年限不斷延長，以往民眾面臨病痛往往想的是「怎麼救」，但這幾年風氣轉變，人們開始思考怎麼樣安適地走完人生最後一段路，也 學習怎樣無憾地跟親愛的家人道別，知名主持人鄭弘儀在節目中聊到這個話題，鬆口曝光九旬老母親近況，透露老人家其實住進安寧病房，說著忍不住哽咽，低頭難以言語。

鄭弘儀在《新聞挖挖哇》節目中，跟有醫療背景的來賓們討論人類壽命「但求好活直到好死」的議題，根據台灣衛福部統計，台灣人平均壽命來到了81歲，但真正健康的歲數卻只有73歲，表示死前最後8年都在經歷病痛，因此更該想想如何「善終」的問題，進而聊到華人教育與觀念影響，很多人到最後一刻，都因不好意思而無法跟親愛的人吐露真心與感情，加護醫學中心主任陳志金醫師就嘆，「道謝、道愛、道歉、道別」成了人生最難的4道掙扎。

對於跟親人說「愛」的困難，鄭弘儀最近感觸很深，他在節目上透露自己其實很想跟媽媽說「我愛你」，但以前總是很難說出口，透露最近才抱著媽媽說了些話，理由是高齡母親健康狀況真的不好，住進了安寧病房，才讓他有了醒悟，該把想說的快點說出來，談到母親，鄭弘儀忍不住哽咽，一度低頭難以言語。

沉澱一會兒之後，鄭弘儀才開口吐露媽媽的狀況，表示去醫院時愛跟媽媽開玩笑，認為說笑的時候，可以轉移一下母親的痛苦感受，他曾笑著用台語跟媽媽說：「媽，我想要喝奶」，平常因虛弱而很少講話的媽媽被他逗得回應：「不要臉」，還在其他人來探望時，介紹鄭弘儀是「要喝奶的那個」，鄭弘儀後來親了媽媽的臉頰，則被媽媽反虧：「吸不到換吸我臉頰嗎？」，把握著母子的相處時光，鄭弘儀感嘆這些跟爸媽的「肌膚之親」以前是做不出來的，但現在變得敢做，因為「不趕快把握已沒機會了」。

(中時新聞網)