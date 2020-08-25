新冠肺炎治療法和疫苗的新進展，提升了信心和激起經濟快速復甦的希望，讓日經靠近疫情爆發前的水準。

周二日經225指數晨收漲392點或+1.7%，為23378點，相當接近疫情爆發前2月21日的23386點，午休後日經再漲421點。截至午休指數有216檔個股上漲，僅9個下跌。東證一部指數上漲24.2點或+1.5%，為1631點，33個分類次指數中除了兩個，其餘皆走高。

東京地區新報95名確診病例，回到七月初的低位。

美國總統川普稱讚美國食品藥物局(FDA)批准了一種新冠肺炎療法，該療法從康復病患身上抽取血漿並加以使用。另外Moderna公司已傳來新冠疫苗開發正面消息。

另一方面，美中緊張關係出現緩解，美國貿易代表辦公室指出，美中官員在解決第一階段貿易協定議題上出現進展，雙方皆致力於協定的成功。

隨著美國同業的收高，日股航空股上漲5.8%，全日空上漲6.4%，暫報2602日圓，日本航空上漲5%。

任天堂在觸及12年股價高位後，由於獲利回吐，下跌1.7%，暫報56330日圓。

(時報資訊)