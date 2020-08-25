2020「台北．台中米其林指南」餐廳評鑑名單放榜，台北市各大飯店館內餐廳表現穩健，均獲得過往認證紀錄。其中，台北國賓館內A Cut自餐盤推薦晉升獲一星，台北亞都麗緻館內巴黎廳1930×高山英紀、台北金普頓大安館內The Tavernist則首獲米其林餐盤推薦。

上市櫃飯店股今（25）日反應淡定，由晶華（2707）穩揚逾1％領軍、雲品（2748）走揚近1％居次，國賓（2704）開漲逾1％後一度翻黑、於平盤上下小幅震盪，寒舍（2739）持平微幅走升後翻黑小跌0.2％。

在2020「台北．台中米其林指南」星級餐廳評鑑名單中，雲品旗下台北君品「頤宮」續獲三星肯定、創連3年獨霸紀錄。寒舍旗下台北喜來登「請客樓」亦續獲二星肯定，另一餐廳「辰園」則與台北寒舍艾美「寒舍食譜」雙雙維持米其林餐盤推薦。

國賓旗下台北國賓「A Cut」今年自米其林餐盤晉升獲得一星認證，「粵菜廳」及「川菜廳」則維持米其林餐盤推薦。亞都（5703）旗下台北亞都麗緻「天香樓」維持一星認證，另一餐廳「巴黎廳1930×高山英紀」則首度獲得米其林餐盤推薦。

台北文華東方館內中餐廳「雅閣」及義式餐廳「Bencotto」，今年分別維持一星及米其林餐盤推薦。而台北金普頓大安的歐式餐廳「The Tavernist」，則首度獲得米其林餐盤推薦。

至於晶華旗下台北晶華的「Robin's鐵板燒」及「晶華軒」、遠東集團旗下香格里拉台北遠東國際大飯店「香宮」、台北君悅的「寶艾」、台北大倉久和「桃花林」、維多麗亞酒店「N°168 Prime 牛排館」大直本館等6家，今年亦續獲米其林餐盤推薦。

(時報資訊)