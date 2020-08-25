英國半導體設計公司安媒（Arm Ltd）周一宣布已經取消剝離旗下物聯網平台（IoT Platform）與數據（Data）部門，並轉讓給軟銀集團的計畫，並表示未來這兩大事業仍將維持獨立運作。

這家位於英國劍橋的晶片設計大廠周一發布聲明表示，在經過進一步調研後，我們確認IoTP與數據兩部門在安謀的保護傘下，能以獨立營運的企業實現相同的收益。在這個研議中的業務轉移案完成後，我們將公布更多細節。

物聯網團隊在安謀跨足該技術領域的策略中扮演關鍵性的角色，其重要性僅次於安謀的主要業務，即開發晶片設計，並向智慧手機與其他行動設備提供半導體基礎的授權。

今年7月安謀宣布擬將IoTP與數據兩部門轉讓給母公司軟銀，預計於9月前完成交易，未來安謀將專注於主要晶片事業。軟銀會長孫正義在2016年以320億美元收購安謀。此前彭博報導，安謀將出售，美國繪圖與數據中心晶片大廠輝達（Nvidia）有意接手，並已展開協。

(時報資訊)