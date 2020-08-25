電動自行車及宅經濟需求強勁，電源供應器廠—僑威(3078)今年業績可望無畏全球新冠肺炎疫情比去年好，公司越南新廠目前已接近完成，順利的話，有機會在今年第4季量產，以因應美國等地區客戶需求。

僑威近幾年將產品聚焦在電競、安全監控、電動機車與電動腳踏車充電、醫療等工業控制及無線充電等領域，公司亦強化工廠管理，積極建置自動化產線生產，並在越南建立生產據點，讓公司營運相對平穩，今年全球新冠肺炎疫情蔓延，居家辦公、線上教學及宅經濟帶動PC需求強勁，僑威業績自第2季展現成長力道，在營收規模放大及產品組合較佳下，第2季合併毛利率上升至27.43%，年增4.38個百分點，單季稅後盈餘為2.53億元，年成長62.18%，單季每股盈餘為1.12元；累計上半年稅後盈餘為3.42億元，年成長56.88%，每股盈餘為1.51元。

由於下半年進入傳統旺季，電競等PC客戶需求強勁，僑威7月合併營收達6.95億元，年成長72.53%，為107年6月以來新高，累計前7月合併營收為34.45億元，年成長29.95%。

僑威表示，目前客戶訂單看起來還不錯，8月營收可望維持高檔，如果客戶拉貨正常，第3季營收有機會比第2季好，全年業績將比去年好。

中美貿易戰至今未解，為因應美國客戶需求，僑威越南再興建一個新廠，如果當地疫情控制得宜，可望於今年第4季量產。

(時報資訊)