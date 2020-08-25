捷克參議院議長韋德齊率團預定9月1日上午9點至10點半於立法院議場受贈國會外交榮譽一等獎章後發表演說。為準備接待捷克議長韋德齊訪團，立法院副秘書長高明秋今(25)日於特別於議場視察流程演練，並向媒體介紹演講流程、展示授予獎章及紀念物。

高明秋指出，依外交部最近提供名單，訪團蒞院人數為35人，含8位參議員(包括參議長、副參議長、外交、國防暨安全委員會主席等)、參議院高階文官(秘書長、國際關係處處長及參議院禮賓處處長等)及首都布拉格市市長等。

高明秋說，訪團蒞院後動線與防疫按照中央流行疫情指揮中心規定，捷克訪團進入院區及進入議場動線及媒體採訪點均按本國人士與外國人士動線分流原則規劃、進入時量測體溫、乾洗手、戴口罩等。

高明秋指出，立法院過去「議長層級以上」的到院演講者紀錄如下：一、外國現任議長蒞臨立法院院會發表演講者有4人：（一）韓國國會議長申翼熙(40年5月11日)（二）韓國國會議長李孝祥(56年2月24日)（三）美國眾議院議長艾伯特(60年8月18日)（四）薩爾瓦多共和國羅德力格茲議長(63年12月24日)

二、外國現任元首蒞臨立法院院會發表演講者有6人：（一）土耳其共和國總理孟德斯(47年4月29日)（二） 菲律賓共和國總統賈西亞(49年5月6日)（三）哥斯大黎加總統羅德里格斯（88年3月26日）（四）薩爾瓦多共和國總統佛洛瑞斯（89年12月8日）（五）馬紹爾群島共和國總統湯敏彥（97年3月11日）（六）吉里巴斯總統湯安諾(99年6月8日)

三、外國卸任總統蒞臨立法院院會發表演講者有4人：（一）美國前總統福特（80年5月11日）（二）法國前總統季斯卡（81年5月8日）（三）蘇聯前總統戈巴契夫（83年3月24日）（四）波蘭前總統華勒沙（85年11月1日）

高明秋提到，9月1日立法院長游錫（方方土）將頒贈韋德齊議長「立法院國會外交榮譽獎章」，該獎章分為一等、二等、三等，獎章以三層製作組合，上蓋內嵌立法院議場圖案象徵獎章主旨，中層部分五圓環接串，象徵世界五大洲圓融和諧，國會與世界接軌之意，外層為放射光芒狀，意為功績光輝四射，並趁以紅(熱忱)、藍(責任)、白(坦白無私)三色，寓意國會外交精神之光大，以彰顯獲頒本獎章之殊榮。

高明秋介紹，一等獎章頒給外國元首、副元首、議長；二等獎章頒給外國國會議員、政府高層官員（部長、大使）、本院委員；三等獎章頒給外國官員、民間人士。該獎章自96年制定後共頒發國外人士89枚，一等獎章頒出25枚、二等61枚、三等3枚，此次頒贈給捷克參議院議長韋德齊一等國會獎章，為第90枚，為非邦交國議長中第一人。

高明秋說，另外也將致贈立法院紀念議事槌，這個象徵著我國民主法治精神實踐的議事槌，自105年第9屆國會開始採用，以立法院實體議事槌八成規模製作專供致贈議長使用，材質為鋁合金金屬，呈現我國法制擁有質地堅硬，難以撼動的立法準繩，以古樸顏色代表心無旁鶩，專心問政的國會風格，造型簡約卻不失大方，線條柔和但蘊含堅毅，代表著我國立法品質與民主榮耀！

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