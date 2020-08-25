新冠疫情影響全球經濟，對於台灣未來經濟發展，台塑集團總裁、全國工業總會理事長王文淵指出，在「貨流」的部分，台灣必須加速融入區域經貿整合，尤其是應體認「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）與「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）對台灣產業的重要性。另外，中國大陸仍是台灣最大的出口市場，如何避免讓兩岸低盪的政治關係進一步影響到雙邊的經貿往來，也是政府重要基本課題。

工總25日發布「2020白皮書」，王文淵指出，從新冠肺炎的全球感染數字，以及各國經濟解封與復發情況來看，全球經濟確實不容樂觀，這從IHS Markit 7月將今年全球經濟成長率調降至負5.54％，並預測2021年全球經濟雖可望逐步復甦，卻仍無法回復到2019年水準，其中歐、美、日等國將最晚回復榮景，可見端倪。

王文淵表示，儘管這次疫情各國政府已投入數兆美元的超大救急應變措施、推出各項利率與貨幣的振興方案，但是橫亙在我們面前的，可能仍然是1930年大蕭條以來最嚴重的經濟萎縮。更令人擔心的是,在疫情前，我們正面對「反全球化」、「中美貿易戰」、「科技戰」、「數位革命」、「貧富差異」及「世代失衡」等種種問題。

(旺報 )