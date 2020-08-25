謝章穎（左）跪著與雷洪演完一場關鍵戲。（華影國際提供）

曾入圍金馬獎最佳新演員的謝章穎，演出國產鬼片《馗降：粽邪2》，飾演擁有鍾馗天命的男主角「火哥」李康生少年版，第一次挑戰恐怖片的謝章穎表示：「知道要演出恐怖片的心情真的是又刺激又期待，加上要演出康哥的小時候，壓力真的很大，只能一直告訴自己要把皮繃緊，全力以赴！」

片中謝章穎從小就有陰陽眼，血氣方剛的他常被地痞流氓追打，在一次的逃命過程中被路邊的女鬼驚嚇，因而撞到了由雷洪飾演的金龍師，還因入戲太深狠狠地撞飛了雷洪的戲鞋，謝章穎說：「真的要特別感謝雷洪大哥的照顧，在現場他會一直關心我的狀況，衝撞的戲也一直要我大力撞沒關係，真的是一個很溫暖又敬業的前輩。」

謝章穎與雷洪這場師徒相遇的戲也是電影劇情的最主要關鍵轉捩點，讓一向暴戾的「火哥」因為撞見師父而被點化開悟，片中謝章穎跪在鍾馗廟前接受天命的安排，從此成為鍾馗身扛起天命，謝章穎表示：「跪在那裡真的有一種神奇的力量，突然覺得很安定，也因為火哥從來沒有感受過這麼濃厚的父愛溫暖，加乘出來的感動張力就更大。」電影9月2日上映。

(中時 )