基本工資11年來調漲13次，但軍公教20年卻僅調薪4次，呈現差別待遇。全國教師會今天召開記者會表示，1999年老師每天所得可以買64碗魯肉飯，但2019年卻只能買48碗，老師待遇明顯變差，他們要求公教調新制度化，政府今年應為軍公教調薪。

全教會理事長侯俊良說，蔡英文總統2016年執政以來，基本工資連續5年都上調，總調幅達到18.59％。但軍公教調薪，自1999年到現在只調了4次、每次3％，總共增加12.5％。蔡政府對於勞工及軍公教的待遇明顯不同。

侯俊良指出，從2011年起計算，人均GDP成長30％，民間薪資也成長16.74％，重要民生物資指數上漲15.75％，但軍公教卻只調薪一次3％。基本工資上漲，但軍公教薪水不漲，恐怕還是難以脫離低薪社會。

全教總副秘書長張旭政則說，1999年教師所得是國民平均所得的1.03倍，但2019年卻降為0.65倍；1999年魯肉飯每碗20元，教師每天所得可買64碗，2019年魯肉飯每碗30元，教師每天所得僅能買48碗，少了16碗。

全教會提出兩點主張：一、軍公教待遇審議委員會應有全國教師會的代表數人加入，才能在會中表達軍公教心聲，並促使軍公教薪資審議透明化；二、軍公教薪資調整應該參考經濟成長率、民間薪資、重要民生物資指數，該調整就調整。政府不應該以「負擔增加」而拒絕調整，這是標準的「慣老闆」，應該揚棄這種不顧軍公教基本權益的思維。

民進黨立委張廖萬堅也出來挺全教會，他表示，軍公教待遇審議委員會沒有教師代表，這不對，應該調整。他同時認為，軍公教調薪應該制度化，如果是各項經濟數據停滯而不讓教師調薪，老師應該可以接受，但應避免過度政治化，或是以紓困負擔大等因素，不讓軍公教調薪。

(中時 )