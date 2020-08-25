新冠疫情全球肆虐，美國確診超過500萬例，已是疫情最嚴重的國家。急診醫陳志金透露，有朋友在美國行醫提到令人傷感之事，醫療人員都被要求寫好遺囑。他有感而發說，台灣人真的很幸福，該慶幸大家還可以繼續吵鬧，更不要去澆熄這些防疫醫療人員的熱血。

陳志金今在臉書粉專上發文，一早和在美國行醫的朋友對話，他吃驚大喊：天啊！他們醫院的醫療人員都被要求先寫好遺囑！每兩個月可以更新遺囑！太感傷了！他接著說，幸福的台灣人，應該要慶幸還可以繼續吵吵鬧鬧，但是，別忘了感激那些努力付出的人，更不要去澆熄這些防疫醫療人員的熱血。他最後提醒大家，「你的歲月靜好，是因為有人在負重前行啊～」

底下有網友回應說，「寫遺囑 真的很誇張」、「最可怕的是不戴口罩的還是很多」、「台灣還可以在那邊一天到晚吵普篩，真的是很奢侈的小確幸」、「最讓人難過的人，其實是找碴的家人。」、「台灣是身在福中不知福 !」、「我妹在新加坡的同事也是。進去covid 區前，把遺書交給她，嚇到我妹。」

(中時新聞網)