立法院長游錫堃今日上午出席「青年菁英立法院會議」致詞表示，1945年2戰後，台日菁英一心想回歸中國，但228事件發生後，讓台灣人開始明白，自由民主比民族主義更加重要。

立法院今日舉辦2020青年菁英立法院會議，主要是讓報名學子參與模擬立法院的各項工作及職務，本次共200人參加，其中113人扮演立委、30人擔任工作人員、47位觀察員。

游錫堃於今日會議開幕典禮時指出，一樣米養百樣人，每個人關心的都不一樣，但總是要有人關心國家事務，我們的政府運作才能永續發展。

游錫堃說，一代人的記憶和想法會影響後來的人。比方說香港過去是東方之珠，經濟、法制、自由都走在世界的前端。但今日香港遇到這麼大的困難，是因為專制的中國。

游錫堃表示，香港過去割讓給英國，若當時的菁英做了準備，應該能避免現今的局面。1984年的「中英聯合聲明」前，英國就努力想讓香港舉行雙普選，但當時香港人不是那麼重視，反而覺得回歸最重要。那一代的香港人的決定造成了如今的狀況，所以民主還是很重要。

游錫堃指出，香港現在的5大訴求，最重要的就是爭取雙普選，如今看來很困難。而台灣的雙普選，就是1992年的國會全面改選和1996年的總統直選。

游錫堃說，雙普選讓台灣越來越自由，但過去台灣也走錯路過。1945年美國曾想讓台灣「住民自決」，但當時的台日菁英想著回歸中國，所以後來中國接收台灣，又發生228事件，大家才感到自由民主比民族重要。

游錫堃表示，國會運作很多是技術面，這很重要。但更上層的有哲學、思想的建議。今天這場活動目的是培育國家菁英，所以各位的想法很重要。

(中時 )