高鐵員工調薪案今年1月原本要實施，後因新冠病毒疫情一度暫緩，不過，董事長江耀宗昨在晚宴上向員工宣布，自8月起調薪。高鐵企業工會表示，雖不滿意但肯定公司能察納工會意見，呼籲公司勿忘全體同仁體諒，於疫情期間兢兢業業堅守崗位，期望未來給予員工更多鼓勵。

台灣高鐵公司受COVID-19疫情影響，自2月起營收持續下滑，4月營收一度腰斬，跟去年同期相較，營收只剩不到5成，故宣布暫緩「109年度調薪計畫」，待「疫情趨緩、營收回穩」即公司單月營收連續2個月達去年同期營收之70%以上時，即啟動調薪評估作業。

由於5月營收開始回升，6、7月均回升至70%以上，達到當初設定的調薪標準，高鐵企業工會表示，董事長於24日公司的激勵晚會時宣布要對員工調薪，自8月1日實施，但詳細公告尚未見到，調薪幅度跟獎金制度並不清楚，一切還是以公司公告為主；以工會立場並不滿意，但只能接受。

高鐵25日表示，公司24日宣布依照先前的承諾，重啟調薪計畫，並自8月1日生效，預計8月31日所有原適用調薪計畫的同仁，包含留職停薪人員，可領到調整後之薪水；為感謝同仁在疫情最嚴峻之際，依然確保高鐵列車持續發車，提供旅客安心、安全的乘車環境，將對2月至7月曾參與防疫工作的員工發給「防疫感謝金」。

高鐵強調，儘管國內疫情趨緩、運量逐步回升，然今年營收恐無法達成預期目標，公司本於對同仁的照顧，重啟調薪計畫，至盼同仁體察公司對員工之用心，共同珍惜、守護台灣高鐵得來不易之成果。

(中時 )