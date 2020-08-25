Google先前已率先預告，即將推出Pixel 4a 5G以及Pixel 5這兩款5G手機，引發市場不少興趣。日前，疑似Pixel 4a 5G以及Pixel 5的諜照還有規格已提前曝光，關心這兩款新機的朋友，可以提前來了解！

日前知名爆料達人 @OnLeaks 曝光了宣稱是 Pixel 4a 5G 的渲染圖，之後則又網民在 Reddit 分享了Pixel 4a 5以及Pixel 5兩款手機的照片（如下），被認為圖片中黑色的款式是Pixel 4a 5G，白色款是則是Pixel 5。如今這一張照片已經被刪除，更令人相當好奇真實性。

爆料達人 @OnLeaks 分享Pixel 4a 5G渲染圖，看來跟Pixel 4a非常接近。（摘自Twitter）

Reddit網友分享疑似Pixel 4a 5G與Pixel 5的照片。（摘自Tom’s Guide）

分享實機照片的網友也順帶分享了這兩款Pixel手機的部份規格。他指出Pixel 5採用塑料背殼並且帶有紋理，配備高通Snapdragon 765G處理器，搭配8GB RAM、4000mAh以及90Hz更新率螢幕；而Pixel 4a 5G則是搭配6GB RAM、3800mAh、60Hz更新率螢幕，並跟Pixel 4a一樣具有3.5mm耳機孔。

拍攝能力上，Pixel 4a 5G前鏡頭是800萬畫素，主鏡頭則是1200萬畫素鏡頭，規格上跟Pixel 4a一樣。Pixel 5則是有望搭載雙鏡頭。先前Google已經公布Pixel 4a 5G價格將會是NT$15990起，跟已推出的高階5G手機相比，相對親民不少。而由於Google Pixel 5預計搭載高通Snapdragon 765G處理器，預計價格也不會太高。

先前已經有爆料達人指出Pixel 5 5G黑色及綠色款式、Pixel 4a 5G黑色款式會在9月30日發表；此外Google還會在10月份推出Pixel 4a 5G的白色款式。而先前Google官方部落格則是不小心曝光指出Pixel 5以及Pixel 4a 5G會在10月8日推出。這兩個日期的不同，很可能前者是指發表日期，後者則是上市日期，喜歡Pixel手機的朋友可以密切關注。

(科技)