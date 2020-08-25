樂生園區懸空陸橋因未進行環評，遭台北高等行政法院裁定暫時停工。樂生療養院民與青年樂生聯盟等民團，今天赴監察院陳情，直指缺乏環評的懸空陸橋，忽略樂生院的歷史脈絡，政府應保障院民的續住與安養權利，盼人權會主動調查此案是否有行政違失。高齡80多歲的院民藍彩雲憤怒地表示，「我們的訴求蘇揆都不聽，請蘇揆摸自己心肝」。

原樂生療養院被台北捷運規劃為新莊機場預定地，16年前展開自救抗爭活動，避免療養院遭全拆的命運，在機場完工通車後，目前進入院區重建階段。自救會要求展現入口意象大平台概念，恢復緩坡，呈現樂生舊日景觀。

由於樂生園區重建未做環評即施工，台北高等行政法院上個月7日裁定准予樂生「懸空陸橋入口」假處分，衛福部宣布放棄抗告，懸空陸橋入口暫時停工，後續仍待12月1日訴訟開庭。

青年樂生聯盟、台灣蠻野心足生態協會、台灣人權促進等民團，今天偕同高齡80多歲的樂生療養院民，一同到監察院陳情，除舉發樂生療養院舊院區重建等諸多爭議，也要求國家人權委員會聽見樂生院民的心聲，調查行政單位在重建過程的行政違失。

樂生保留自救會會長藍彩雲表示，這座懸空陸橋不僅缺乏環評程序，設計環節也未與院民充分溝通，不便院民使用，更忽略樂生院的歷史脈絡，造成再度隔離意象，陸橋從一開始就不應該興建，更不該繼續執行工程。

藍彩雲義憤填膺地指出，2007年時任行政院長的蘇貞昌保證不拆遷，但現在拆除地零零落落，如今蘇貞昌回鍋再任閣揆，有資格恢復樂生原有樣貌，「但我們的訴求蘇揆都不聽，請蘇揆摸自己的心肝，若始終不理會我們，相信蘇揆內心不平安，走路也會不穩」。

高齡86歲的樂生保留自救會榮譽會長李添培批評，政府屢次要施工都沒有和院民討論，當初編列10.7億元要重建，結果做不到，簡直欺騙社會，他向監察院長陳菊喊話，「菊姊，請重視我們，讓我們快樂生活，平順過一生」。

青年樂生聯盟提出四大訴求，首先以緩坡大平台進行大門口重建，如此一來，才能復原過去樂生醫院的樣貌；其次，2007年拆除10棟院舍，如今卻要異地重建，忽視樂生院民的社群，未正視樂生過去歷史脈絡。

再者，樂生療養院長上週預告未來將再度搬遷，迫遷將再度重演，然而目前仍有10多位院民居住在樂生療養院，讓他們心理壓力大，呼籲政府修繕同時應兼顧院民續住權益。

最後，樂生療養院照護資源嚴重不足，院方僅分配2位看護照顧16位院民，呼籲政府盡快評估合適漢生病友的失能分級制度，分配病護比，完善樂生院匱乏的照護資源。

(中時 )