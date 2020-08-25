網友偶遇汪峰、章子怡。（圖／翻攝自微博）

41歲國際影后章子怡5年前閃婚嫁給大她8歲歌手汪峰，兩人生下一女「醒醒」後，今年又迎來二兒子，一子一女湊滿「好」字，兩人婚後雖然偶爾會被網友唱衰，但總用行動證明感情。最近有網友偶遇章子怡夫妻看音樂會，期間汪峰緊摟章子怡纖腰，兩人當父母後仍保有情侶約會行程和兩人世界空間，放閃無極限。

汪峰今年6月在抖音上傳一段夫妻倆互動影片，開頭汪峰先在鏡頭前承認「有秘密」，接著自曝藏有私房錢，沒想到下秒被化妝中的章子怡聽見，先是瞪大雙眼狠瞪老公，接著質問汪峰，說要「好好聊聊」，並叫攝影機「別拍了」，嚇的汪峰秒變臉蹲在章子怡身邊求饒，夫妻倆互動超真實又有愛。

汪峰今年5月發文，坦言：「愛是一種人暖自知的情感，別人看到的都只是表象，永遠不知道兩個人真正的歡喜和悲苦」，暗示婚姻生活有喜有苦。最近有人去看「stolen秘密行動」演出，意外發現章子怡和汪峰就在旁邊，章子怡穿著露肩小可愛，可見體態早瘦身成功，還原到生二胎前的狀況，而汪峰則是全程將妻子摟緊緊，頗有宣誓主權的味道。

(中時新聞網)