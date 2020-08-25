全球記憶體儲存領導品牌Kingston金士頓攜手世界羽球球后戴資穎，推出全新《記憶 讓我更強There’s Strength in Memory》品牌活動，呈現《記憶 讓我更強》形象影片及聯名隨身碟。

金士頓已經連續17年蟬聯全球第一記憶體模組品牌。金士頓全球業務行銷副總裁吳志恒表示：「這次和小戴合作的形象影片《記憶 讓我更強》展現了金士頓始終如一的核心價值，希望讓大家看到在世界第一的背後，是記憶帶來茁壯、是記憶成就卓越、是記憶讓我們更強。」

金士頓推出戴資穎聯名珍藏版隨身碟，以羽球為設計原型，以細膩的羽毛紋路與印有戴資穎親筆簽名的球托，打造出擬真的羽球造型隨身碟。

金士頓深化與品牌大使戴資穎的跨界合作，更道出雙方在締造世界第一的光榮背後，如何汲取記憶中的寶貴經驗與眾多支持，將其化作成長的動能，以「記憶」為基石一步一步登上全球之冠。

Kingston金士頓繼《記憶三部曲》後，再度透過戴資穎封后的心路歷程刻劃「記憶」帶來的珍貴力量。

《記憶 讓我更強》形象影片以小戴的獨白貫穿主軸，訴說家人、球迷與教練一路上的相挺，以及每次練球的汗水和經驗；這些點滴的記憶都是帶著她前進、在關鍵時刻支撐自己的動力，陪伴她征戰球場，將記憶的力量化作每一次揮拍的能量，堅定無懼地踏上奪冠之路。

(時報資訊)