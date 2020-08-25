南韓在周二關閉首爾和周邊地區的大多數學校，將課程移到線上，為南韓政府最新預防疫情大爆發採取的措施。儘管南韓周二新報280名病例，已從周日的397名下降。

多數的新增病例集中在人口稠密的首都圈。教育部在周二下令，在首爾、仁川和京畿道，除了高中高年級學生之外，其餘以下學校學生皆改為線上教學，至9月11日為止。

教育部長曾指出，過去兩周在首爾圈至少有來自43所學校的150名學生檢測為陽性確診。首爾目前新規定民眾在市內和室外皆須戴口罩，另教會、夜店和卡拉OK等皆處於關閉。

南韓衛生部長在周二要求上千名罷工的醫生重回工作崗位，表示許多病患正在等待救護。南韓醫師目前抗議政府數個提案，包括在未來十年要增加4000名醫學院學生名額。

政府表示，該計畫為應對公共衛生危機做最好的準備。醫師團體則回應，此將不必要地灌爆市場，對解決系統係問題沒有太多用處。

(時報資訊)