時序進入除權息旺季，集保結算所看準「存股」成為近年投資人趨勢，於「集保e存摺」APP中設計主動通知功能，針對投資人持有的股票，主動推播訊息通知配發股利及發放日期，以解決現有投資人痛點、滿足存股型投資人需求。

降息趨勢使銀行利率持續走低，帶動熱錢湧進成長穩健、具高殖利率股票。據集保大數據統計顯示，以近年受存股族青睞的某金控為例，截至7月底的股東人數，1年內已自24萬增加至37萬、年增逾50％，顯見「存股」確實成為趨勢。

對於存股族而言，最關心的便是自身投資股票發放多少股利、何時發放股利。不過，目前發行公司針對上述資料均採紙本方式通知，易遺失且無法隨時查閱。某些網站雖有提供相關資訊提供查詢，但仍需投資人一檔一檔查詢後自己記錄，十分不便。

為解決投資人痛點，集保在「集保e存摺」APP中設計貼心功能，提供投資人最關心的除權息資訊。在除權息交易日後，集保e存摺會主動推播訊息給用戶，讓用戶知悉投資股票配發多少股利、預計何日發放。

此外，集保e存摺中的「股東權益－我的除權息」功能，亦可讓用戶自己操作、一次羅列可參與配息配股的股票，一目了然且可隨選隨查。同時，亦可利用「e搜股－找個股」功能，檢視每股盈餘（EPS）及殖利率、與同類股票比較，協助用戶找尋值得存股投資的市場標的。

(時報資訊)