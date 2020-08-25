致伸(4915)針對代子公司Tymphany HK Limited公告處分產線設備相關一事說明，致伸表示，主要是根據與客戶間的協定所處分閒置之機器設備，公司管理階層表示仍對下半年營運逐季成長樂觀看待。致伸今股價反彈挑戰半年線反壓。

致伸公告擬處分子公司Tymphany HK Limited產線設備給Apple Operation Europe(蘋果歐洲營運公司)，交易總金額為人民幣約3760萬元(約新台幣1.6億元)。

致伸指出，Tymphany HK Limited今年2月底處分1條產線設備，交易金額約人民幣1.14億元，此次為處分第2條產線設備，交易額約人民幣3760萬元，兩條產線交易總金額為人民幣1.51億元。此次交易對象為Apple Operation Europe，實際處分損益將待交易完成後，依會計原則入帳。

致伸今強調，對下半年營運逐季成長樂觀看待。致伸(4915)7月份合併營收57.4億元，創今年次高紀錄。致伸7月份合併營收較6月份的45.5億元大幅成長26%，為公司今年月營收的次高。致伸上半年稅後盈餘為7.79億元，EPS 1.75元。致伸積極加速泰國自建廠房腳步，以提升產品組合及全球製造的應變彈性，保持在同業中領先的競爭優勢。

(時報資訊)