標準普爾全球評級（S&P Global Ratings）今（25）日指出，這幾周來中美關係在方方面面都出現顯著惡化，已造成美國和中國大陸的經濟與信貸條件帶來外壓力，呈現「經濟外溢風險上升」，隨著美國全面把對中國的批評演變為政策主軸，尤其是中國進入美國的科技與金融市場等關鍵領域，標普全球評級認為，此項經濟外溢風險顯然日勢惡化。

標普亞太信貸條件委員會指出，中美之間多方面的對抗，增加了金融市場或政策回應的風險，進而帶來重大的經濟成本。美國近來的特別針對中方的說法及實際制肘行動，一旦執行上更為嚴厲，可能會造成嚴重企業層面的業務中斷，因此才認為經濟外溢出極高的風險。

由於新冠疫情和中美爭端已使得跨境供應鏈出現中斷，標普分析，在美國市場銷售中國商品的成本已然增高，加上中方可能抵制美國商品等非關稅措施，都可能會影響美國某些行業的信貸質量。

標普提醒，中美緊張局勢產生的任何直接影響看來都是負面的，但也可能帶給部份公司更堅實的支持，例如「中國製造2025」項下的重要企業也可能從中受益，中國官方估計會為了關鍵技術的自給自足，給予更多的資源。

(工商 )