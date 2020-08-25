盛唐及九褔中醫診所不法醫療用藥，截至24日前往醫院檢查人數共400人，血中鉛含量超標人數30人；新增主動稽查抽驗5件及受理2位民眾中藥檢體4件，累計342件(包含主動稽查抽驗176件及96位民眾送驗166件)。中市衛生局將持續密切掌握民眾最新檢驗情況，並積極追查。

台中市前議長張宏年一家7月30日爆發鉛中毒案後，台中市衛生局將全案移送檢調偵辦後，查出盛唐中醫、九褔中醫診所嫌在自費中藥中摻雜查禁止藥用的硃砂，疑被摻入鉛丹，致患者鉛中毒，迄今已有400名病患前往醫院檢查，已有30人鉛中毒。

衛生局說明，市府成立跨局處工作小組，持續關懷受害患者、協助受害者處理後續事宜。法制局也已成立專責窗口，並協調財團法人消費者文教基金會協助消費者爭取權益，辦理團訟收件作業，目前已主動聯絡受害民眾，進行後續求償。

衛生局指出，目前全市有9家醫院提供重金屬檢驗及治療，尚無治療缺藥問題，並持續提供中藥粉檢驗，凡是台中市民於8月6日前曾服用盛唐及九褔（音同富）兩家中醫診所

自費處方中藥粉，或8月12日前曾服用康然中醫診所自費處方中藥粉，且有健康疑慮者，請民眾備妥中藥完整包裝（至少30克、30粒或藥粉包15包），攜帶身分證、印章、購買憑證（藥袋、收據、掛號單等），於上班時間送至台中市食品藥物安全處（西區民權路105號4樓）藥政醫粧組申請檢驗，相關問題可電洽04-22220655。

(中時 )