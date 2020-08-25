教團今天指控，新北市、台北市、桃園市、宜蘭縣等4縣市教育局處在甄選正式教師時，竟給予獲全國教師工會總聯合會(簡稱全教總) SUPER教師獎者特權免初試（筆試）直接進入複試（口試和試教），對每年上萬名流浪教師極為不公平，且涉嫌圖利特定教團。

新北市教育產業總工會、台北市立學校教育產業工會、桃園市教育產業工會的代表約10人，今天到教育部前陳情，指4縣市教育局處明知教師甄選競爭激烈，卻執意枉顧考試公平性，大開特權之門，圖利特定教團，竟不見教育部糾正，決定前往監察院檢舉4縣市教育局處？嫌圖利。

新北市教育產業工會理事長謝曼麗說，每年有上萬名流浪教師奔走全台，僅僅是為了爭取錄取率不到5％的正式教師職位，以今年新北市為例，參加國中小暨幼兒園教甄者共有11791人，錄取539人，錄取率4.5％；參加高中職教師聯合甄選，共有3411人報名，但僅56位缺額，錄取率僅1.64％。多少流浪教師年年赴考難以擠入窄門，過程心酸痛苦難為外人道。

謝曼麗指出，眾人搶破頭的台北市、新北市教師甄選竟然充斥特權不公，獲全教總SUPER教師獎者可直接免筆試進入複試，造成不公平。SUPER教師獎僅全教總會員所獨享，也令人不得不懷疑此「福利」成為全教總招收會員的「利器」。如此，4縣市教育局處是否有圖利該教團之嫌？

全教總理長侯俊良回應，全教總舉辦的SUPER教師獎獲得肯定，過去因為看不慣官方的許多獎項是「論資排輩」，只看資歷給獎，不看專業表現，因此全教總才推出的SUPER教師獎，同時納入多元性評審為特色，經過18年的公平、公正的評選，歷年來得獎教師的表現更是有目共睹，因此建立了具有社會公信力的口碑，獲得許多縣市教師甄選時採用。

教育部則說，台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣辦理之國小教甄，已於甄選簡章明訂其成績採計方式及相關錄取規定，教育部除尊重縣市政府處理權責外，將提醒縣市政府留意處理。

(中時 )