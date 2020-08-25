光田綜合醫院心臟外科醫師郭達智（左）為阿新（中）手術置換人工瓣膜救命。（大甲光田醫院提供／王文吉台中傳真）

風濕性心臟病導致病患的主動脈瓣膜和二尖瓣膜都因受免疫系統破壞而狹窄、鈣化、沾黏，無法正常有效開關讓血液流通。（大甲光田醫院提供／王文吉台中傳真）

來台工作2年的35歲越南移工阿新，日前出現容易疲累，半夜胸悶喘不過氣而驚醒，誤以為宿舍鬧鬼不乾淨。阿新到大甲鎮瀾宮參拜，無奈症狀遲無改善，直到咳痰出血才到大甲光田醫院確診為風濕性心臟病，心臟主動脈瓣膜和二尖瓣膜遭致破壞，經手術置換人工瓣膜救命。

阿新常在半夜感覺被鬼壓床，喘不過氣而驚醒，而且容易疲勞，擔憂是不是撞邪了！他詢問室友，大家都沒問題，只有他「有感應」，還去鎮瀾宮拜媽祖求平安符，不適感都沒有改善，直到出現嚴重咳嗽、痰中帶血絲，才到光田綜合醫院胸腔內科檢查。

胸腔內科醫師潘信宏發現阿新有肺水腫、心臟肥大問題，治療肺部也同時會診心臟內科主任夏治平確診是風濕性心臟病，須手術。

光田綜合醫院心臟外科主任郭達智郭達智說，阿新的心臟主動脈瓣膜和二尖瓣膜都因受免疫系統破壞而狹窄、鈣化、沾黏，無法正常有效開關讓血液流通，造成心臟肥大，經過手術置換瓣膜後胸悶不適感全消失，休養一陣子就能繼續上班了。

「謝謝醫師們很快替我檢查出生病，我還以為房子不乾淨！」阿新說，他來台灣後睡眠品質漸差，大約自6月起胸部悶痛時，自認是胃病，去診所檢查胃鏡沒問題，也就未留心。

阿新說，自己心臟生病擔心治療又憂心住院要請假，幸好醫師一直鼓勵支持，而且每一名照顧他的醫師們都很仔細，從一開始胸腔內科幫他看診發現心臟問題會診心臟內科，再由心臟外科手術，快速找到病灶治療。自己很幸運命被光田救回，在未遇到心臟衰竭昏倒、直接危及生命之前就已經手術康復。

台灣工廠老闆也大力支持要阿新放心養病，治療後再回職場，還到醫院探視他並繼續簽訂工作合約留台，讓阿新直呼「揪甘心」。現在在家人照顧下，他睡眠好、胃口好，希望能趕快回到工作崗位打拚。

郭達智指出，風濕性心臟病是風濕熱侵犯心臟造成。「風濕熱」是A群鏈球菌侵犯身體後引起一連串不正常的免疫反應，出錯的免疫系統攻擊健康身體的結締組織，多數會有發燒、關節疼痛、皮膚疹或腫塊等症狀，當免疫系統侵犯到心肺就會有胸悶、胸痛和心悸等等，倘若忽視持續惡化將演變成心臟衰竭危及性命。

郭達智說明，風濕熱好發在5至15歲的孩童，台灣因為公衛進步已少有風濕熱個案，而因風濕熱造成的風濕性心臟病就醫患者，以65歲以上的長輩為主，追蹤是他們在童年時環境不佳感染風濕熱後，免疫系統長期且慢性攻擊心臟到中、老年才發病，像阿新一樣的青壯年染風濕性心臟病者在台灣已少有，不過民眾仍要留意有上述症狀盡速就醫。

(中時 )