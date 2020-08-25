挖到寶！2名青少年志工在以色列中部城市亞夫內（Yavne）一處考古遺址，挖到一個神秘陶罐，打開一看，裡面竟然有425枚金幣，而且是深埋地底逾千年古老金幣。專家學者分析表示，這些金幣全都是24K純金打造，年代可以追溯到9世紀末伊斯蘭帝國阿拔斯王朝（Abbasid），且都保存完好如新。

錢幣專家指出，考古挖掘中罕見發現如此大量的金幣。（圖／路透）

綜合CNN、BBC報導，這個藏有425枚金幣的陶罐，重達30盎司（大約845公克），埋在地底約1100年。挖到寶藏的青少年志工科恩（Oz Cohen）驚喜的說「真是太驚奇了，當我挖起土壤，發現看似葉子的東西，仔細看一次，竟然是金幣」。

以色列文物局（IAA）發掘工作負責人那齊夫（Liat Nadav-Ziv）、哈達德（Elie Haddad）24日指出：「我們從未在考古發掘中發現如此大量的金幣，因為黃金通常都會被融化，一代接著一代重複使用」。

還說：「這些金幣被發現時狀態非常良好，就像前一天才埋下，雖然不知道金幣的主人是誰，但此人肯定希望想再把金幣拿回去。」

錢幣專家庫爾（Robert Kool）說，這些金幣在1100年前足以購買一棟豪宅。而這425枚金幣包括純金的第納爾幣（Dinars）與270塊金幣碎片，後者是被切割當作「零錢」的第納爾幣。

(中時新聞網)