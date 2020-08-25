第55屆廣播金鐘獎日前公布入圍名單，結果出爐自然是幾家歡樂幾家愁，不過主任委員羅小雲卻意外成為關注焦點，原來是宣布節目《原聲探索》入圍時，她竟發出「吼吼齁吼齁」的叫聲，還表示原住民應該這樣叫，慘遭網友留言砲轟。

這個月19日，第55屆廣播金鐘獎公布入圍名單，沒想到當羅小雲宣布類型音樂節目獎入圍名單時，提到《原聲探索》時入圍「類型音樂節目獎」時，居然指著台下並發出「吼吼齁吼齁」的叫聲，更直言：「欸你們是不是應該這樣叫？是吧？」而這段僅僅10秒的影片也在網路瘋傳，引發諸多網友不滿，掀起一陣謾罵聲。

事件爆發後，廣播電視金鐘獎粉絲專頁湧入抗議留言，官方回應：「羅小雲透過文化部影視局表示，當天因為原民電台連續有多項節目入圍，她於宣布時替他們開心，因而有該反應，絕對沒有不尊重原住民族的意思，她的言語及動作讓原住民朋友感到被冒犯，她深感抱歉，並深深致歉」，不過多數網友仍不買帳，怒斥：「自己出來道歉很難嗎」。

(中時新聞網)