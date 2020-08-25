美國四大職業球類聯盟之一的美式足球NFL預備要最先開放球迷進場，邁阿密海豚隊將在下月20日開打的例行賽接受最多13000名觀眾！這個計畫已經獲得佛州政府與邁阿密戴德郡批准，也就是說僅有少數獲准的球隊才能擁有「主場優勢」。

佛羅里達州是美國第2波新冠疫情重災區，大聯盟邁阿密馬林魚也爆發大規模感染。不過近期該州感染數字正在下降，單日新病例減少到2000多人。邁阿密大學的球隊也允許使用同一座球場並開放觀眾入場。

全部入場的球迷都必須配戴口罩，座位保持社交距離，海豚隊「硬石體育場」可容納65000人，相當於只開放五分之一的座位。堪薩斯酋長隊、達拉斯牛仔隊、亞特蘭大獵鷹隊的主場也準備開放觀眾。

然而這計畫的風險也遭到外界質疑，畢竟籃球NBA、冰球NHL、棒球MLB都不開放觀眾，NFL其實無法保證安全。海豚隊執行長則強調一定會確保觀眾戴口罩，「如果你是那種不戴口罩的人，今年我們不歡迎你，請不要買票。」

(中時新聞網)