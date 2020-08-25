曾獲政大金旋獎獨唱冠軍、《超級偶像》踢館魔王的靈魂女聲鄭雙雙，在今（25日）七夕情人節宣佈雙喜臨門！她不但於今年1月，與從事設計工作的男友結婚，完成終身大事，更受全球首創互聯網唱片公司「音樂霸」之邀，在「經典華語翻唱Project」中重新演繹偶像蔡健雅的歌曲〈別找我麻煩〉，於七夕情人節前夕交出讓歌迷久候的音樂作品。

談到結婚喜訊，鄭雙雙表示先生是圈外人，兩人是因為朋友聚會有緣相識，開始約會相處才發現個性和興趣都很契合，「我的個性就是大剌剌那種Man，他的個性就比較心細那種details，兩人個性剛好互補，彼此學習，對生活方式都有美好的追求，更是彼此身心靈的soul mate。」

她過去曾被香港媒體報導捲入港星陳煒的婚姻，對於不實緋聞，鄭雙雙表白，「當時跟對方就只是朋友關係」，而她聽到這些新聞往事，現在的她會以生命哲理正向思考「相信這是生命最好的安排」，她希望將關心的能量用來創作音樂作品，她也在接觸公益活動後發願未來只唱愛的音樂，散播全世界、療癒更多城市裡的有心人、有緣人，將這份關愛給更多有情人。

鄭雙雙2014年集資發行完《NIGHT》黑膠EP後，轉而投身幕後、致力華語流行音樂文化。今年由於「音樂霸」推出「經典華語翻唱Project」，想以不一樣的編曲邀請適合的歌手來新唱，覺得鄭雙雙的聲線非常適合演唱〈別找我麻煩〉，就透過製作人曾維梃邀請，鄭雙雙說：「很感謝音樂霸的邀請，蔡健雅是我非常喜歡的偶像，重新演繹她的作品，對自己來說別具意義，希望能唱出新生命，讓現代人聽見不同風格的經典音樂。」

她連續二年參加《ME/CFS城市慢生活@范景翔與好朋友公益音樂會》，非常認同范景翔推動城市慢生活的理念，於今年初即加盟范禾文化成為范景翔的師妹。范禾文化表示，2020年第四季，鄭雙雙與資深音樂製作人楊鈞堯將和華納音樂有一系列音樂作品發行計畫，包括：全新創作單曲《Faded》、《Running Back to You》、《It’s You》、《I’ll Be There》等，全新個人專輯也在製作籌備階段。對鄭雙雙而言「音樂就是她的生命」。此次作品中充滿喜悅訊息，雖然作品名為〈別找我麻煩〉，但是她說「找我不麻煩」。她用她的方式表達，希望帶給每一個聽眾生命喜悅的新風貌。

鄭雙雙希望為關愛發聲，用音樂療癒溫暖人心。（范禾文化提供）

鄭雙雙睽違六年重返歌壇，重新演繹〈別找我麻煩〉。（范禾文化提供）

(中時 )