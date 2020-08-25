台灣5G上路，三星看準平板市場，在疫情升溫之際熱度急攀升正式引進在台首款5G平板Galaxy Tab S7/S7+，預計將自8月28日起開賣，5G版本售價34,990元。

今年在新冠肺炎衝擊下，在家進行遠距視訊會議、線上教學、觀看串流影片等已成常態，平板需求亦隨之攀升，根據市調機構Canalys報告指出，2020年第二季全球平板年增幅達26%，三星在台亦展現強勁動能，根據市調公司資料顯示2020年上半年平板銷售額較去年同期大幅成長超過七成。

三星Galaxy Tab S7/S7+分別搭載11吋LTPS螢幕、以及12.4吋Super AMOLED超大螢幕，兩款平板皆支援120H畫面更新率、內建AKG調校四組揚聲器，以及最高達10,090mAh超大電量，更配有與旗艦機Galaxy Note20 5G同級進化的S Pen，超低書寫延遲， Samsung Notes應用程式推出一系列創新功能，使用者可以輕鬆匯入PDF，不論上課講義、文件簽署，皆能快速加上註解，此外，透過升級的Samsung DeX無線多工應用功能，可將平板無線投射至智慧聯網電視上，在大螢幕上執行多重任務。

三星Galaxy Tab S7/S7+將於8月28日起在全台指定通路上市，Galaxy Tab S7提供星霧金、星霧黑兩款顏色，Wi-Fi版本建議售價19,990元；Galaxy Tab S7+則共有星霧金、星霧黑、星霧銀三種選擇，Wi-Fi版本建議售價為26,990元、5G版本推出主色星霧金，建議售價為34,990元。

(時報資訊)