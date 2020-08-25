周一美股標普500指數再創歷史新高，川普政府正進一步加快審批新冠狀病毒療法與疫苖的消息帶來提振，美國疫情出現降溫跡象亦令市場信心大振。

科技股與重啟經濟概念股同步走高，周一道瓊工業平均指數大漲1.35%，收在28,308.46點，在三大指數中漲幅最大。標普500指數收漲1%，為3,431.28點，有史以來首度漲破3,400點大關。那斯達克指數收0.6%，為11,379.72點，亦創歷史收盤新高。

美國的新冠肺炎新增確診病例數在本月初創下單日破64,000例的記錄後，近來感染人數出現減少跡象，根據約翰·霍普金斯大學公布的數據，美國的單日新增確診數已經跌破49,000例，周日的新增確診數更少於37,000例。

Fundstrat Global Advisors研究部門主管Tom Lee出具報告指出，未來幾周和幾個月可能發生一些有趣的事，我認為美國的單日新冠確診數完全有可能在9月跌破10,000例。美國很快就會變成全世界最安全的地方之一，如果這是真的，資金也會追著美國而來，這表示美股將進一步上漲。

(時報資訊)