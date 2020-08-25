POS廠虹堡（5258）受惠客戶需求續強，2020年上半年獲利登近4年高點，公司預期第三季營運持穩、對第四季及明年首季仍審慎樂觀。今（25）日股價在買盤敲進下量增價揚，最高勁揚7.69％至23.1元，早盤維持逾5.5％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群。

虹堡上半年合併營收17.73億元、年增14.02％，改寫同期次高。毛利率26.72％、營益率5.81％，創近4年同期高點。配合業外收益增加，歸屬母公司稅後淨利0.86億元、每股盈餘0.97元，較去年同期虧損2.04億元、每股虧損2.29元大幅轉盈，雙創近4年同期高點。

虹堡日前法說時指出，今年起全球開始實施支付卡、晶片卡安全標準新制，原預期4月起會有新一波換機潮，惟進度受疫情影響而延遲。不過，在北亞、北美洲及歐洲地區客戶需求續強帶動，營收分別年增達100％、40％及55％帶動下，使上半年營收仍繳出雙位數成長。

展望後市，虹堡指出，目前主要客戶已陸續導入公司雲端產品，全面提供軟硬整合解決方案，南歐據點亦陸續取得當地最大銀行標案，挑戰歐洲前3大。同時，公司持續完成新產品歐洲及美洲認證，積極衝刺未來營運成長動能。

在上述增長動能支持下，虹堡預期未來銷售及市占率仍有大幅成長空間。展望下半年，受疫情仍持續干擾接單及出貨時程，目前第三季接單持穩、預期營運將維持穩定，對第四季至明年首季營運則抱持審慎樂觀看待。

(時報資訊)