日前一輛賓士車加油時，明明向加油站表明98加滿，加完油卻改口只要加300，隨即丟下300元，驅車離去。而當時該加油員還是一名打工的媽媽，讓她得吞下1200的差額，事件曝光後引發網友眾怒。儘管事後車主解釋，他把車借給好友，當天非他駕駛，對此說法網友不買單，還疑似傳出該車主遭砸車等狀況，經警方介入調查後查明，該照片是舊照而誤傳。而這件事，在後續也引發了效應，搞得加油站工讀生人心惶惶，深怕類似案件再度重演。

一名女網友在《爆廢公社》透露，本月22日開車前往加油站，向站員表明自己「98加滿」，卻發現加油員抖了一下，並在她的擋風玻璃貼上一張提醒牌，並要她傅送復誦了3次「98加滿」，以降低雙方產生誤會的可能性。她隨即問的對方「是否與日前賓士300有關」？加油員則默默點頭，確認她要加滿油後，才拿起油槍。

加油站最新SOP曝光，讓網友感嘆日前賓士300是老鼠屎。（圖／翻攝自爆廢公社）

文章一曝光後，不少網友感到相當心疼，並表示「加個油也有人要當老鼠屎，真是為難他們了」、「以後就先付錢再加油好了」、「唉！加油站真難為」；部分網友也表示其實這個牌子，許多加油站之前就有了，沒想到因為一個賓士300的關係，竟然開始使用了。

女友想加油加滿，卻被加油站最新的SOP感到感嘆。(圖／翻攝自爆廢公社)

不過現在已有許多加油站站員已開始佩帶秘錄器，為避免爭議，遇到麻煩也能自保。

(中時新聞網)