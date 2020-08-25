開在台北市四維路的niko bakery 日香高級吐司專門店，8月28日開始營運。（圖／富錦樹）

niko bakery 日香高級吐司專門店設有座位，可讓客人在內用品味生吐司。（圖／富錦樹）

富錦樹集團創辦人吳羽傑攜手烘焙職人武子靖創新品牌，正式搶進生吐司市場。（圖／姚舜）

niko bakery 日香高級吐司專門店，保濕潤澤、醇香不膩的生吐司。（圖／富錦樹）

搶「哈日食尚」商機，崛起於台北市民生社區的富錦樹集團攜手麵包職人武子靖創「niko bakery 日香高級吐司專門店」品牌，正式跨足烘焙麵包市場。開在台北市四維路的首家「niko bakery 日香」吐司專賣店將於8／28日開賣，富錦樹集團並另外推出「微笑吐司專車」在台北各商圈快閃，創餐飲行銷新模式。

崛起於日本、強調含水量佳、並標榜無添加的生吐司，近年在台灣很夯，國內除有「SAKImoto Bakery 崎本」與「TREES BREAD」兩日系品牌外，另有「和土司」、「一覺吐司」、「平崎吐司」、「墨 ‧ 山崴」與「

Bake Code 烘焙密碼」等台系品牌搶進市場，而全家與家樂福也都供應有土吐司，市場競爭激烈，如今富錦樹集團亦與職人合作創「niko bakery 日香」新品牌，使得「台日系生吐司大戰」戰火更猛烈。

富錦樹集團創辦人吳羽傑攜手烘焙職人武子靖創立「niko bakery 日香高級吐司專門店」，主打輕柔、保濕、綿密的「美肌生吐司」，並標榜帶來日常新美味與自家私房吃法，更以「吃了會微笑的吐司」訴求打造全台首間「吐司生活概念選品店」，精選國內外之選品完美呈現質感吐司日常。

為讓更多吐司愛好者共襄盛舉，更推出串連台灣早期麵包車意象的「微笑吐司車」引爆社群討論，也讓台北各個角落都能瀰漫迷人的吐司香氣。備受吐司控矚目的「niko bakery 日香高級吐司專門店」宣告將於8／28(五)正式開幕，讓廣大消費者體驗「美肌生吐司」的魅力。

富錦樹集團創辦人吳羽傑表示，自己是在於6年前第一次在日本YORONIKU燒肉吃到日本銀座CENTRE THE BAKERY夢幻生吐司後，便開始關注其發展。為了解生吐司在日本成功的經驗，吳羽傑表示，自己拜訪超過30家店，嘗試逾100次的各類吐司，更與烘焙職人武子靖註一同帶著團隊針對5家店做深度調查，終於研發出這款細緻、Q彈、保濕，連皮都好吃的「美肌生吐司」。而niko bakery 日香高級吐司專門店中的 「日香」意指每日餐桌的香氣，期望帶給客人「吃了會微笑的吐司」。

「日香」生吐司強調保濕潤澤、醇香不膩，團隊嚴選上等食材，採用日本進口一級麵粉、優質無負擔的天然發酵奶油、自家培養的天然野生酵母與台灣精選龍眼蜜製作。製作過程採用直接發酵法，加入黃金比例湯種麵糰，手作揉製、切分等工序，在精準的控制過程中，可保持氣孔精密，創造出就像嬰兒的肌膚，讓「美肌生吐司」就此誕生。

「日香」的「美肌生吐司」共推出3款，分別為含濃稠奶香的genki、專為奶製品過敏者所研發之無奶的niko以及使用張錫斌黑糖 X 義豐冬瓜茶的限量口味黑糖冬瓜。其Q彈水嫩的吐司體，完美演繹「美肌生吐司」的迷人魅力。

niko bakery私房建議吃法：

1.：當天現烤出爐可直接手撕食用，品味美肌生吐司不過份強調甜度與鹹味，且輕柔保濕的原始食感。

2.：推薦使用BALMUDA The Toaster蒸氣烤麵包機回烤4分鐘，可視喜好放上奶油或抹上果醬，體驗外皮酥脆卻保有濕潤吐司體的獨特口感。

「niko bakery 日香高級吐司專門店」本次邀請台灣新銳藝術家Johnnp操刀設計CI及整體視覺，圍繞「吃了會微笑的吐司」之主軸打造出討喜吸睛的風格。而整體店裝為延伸自家餐桌的暖心記憶，採用溫馨簡約的木質調風格帶出吐司的純粹與美好。而實體店舖不僅販售吐司，更是以吐司日常為主軸而打造的概念店，嚴選創辦人喜愛的國內外生活品牌商品，帶來台灣首間「吐司生活概念選品店」。

店內選品由知名果醬品牌「在欉紅red on tree」註5領軍，於店內帶來10種多樣豐富的口味，更不定期依照季節水果變換口味。除此之外更包含春池玻璃、森心日春、富錦樹咖啡、茶茶、niko bakery自有商品等多樣品牌，讓大家能夠從以吐司為主的質感選品中創造出專屬自己的吐司日常。

niko bakery 日香高級吐司專門店為串連台灣早期麵包車穿梭街頭巷尾、帶來麵包香的幸福記憶，推出專屬的「微笑吐司專車」，於店鋪籌備期間造訪台北各處，創造出打卡潮流更吸引吐司愛好者的注目！未來「微笑吐司專車」在開幕後將不定期進行巡迴販售，並於每次巡迴開跑前於官方FB ＆ IG發佈消息，讓吐司飄香圍繞台北各個角落。niko bakery日香高級吐司專門店將於8／28(五)正式開幕，店內與官網將同步限量開賣niko、genki與黑糖冬瓜之3款美肌生吐司，每日數量有限售完為止，歡迎所有吐司控一起來體驗「美肌生吐司，連皮都好吃！」的精緻風味。

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