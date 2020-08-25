近期國際間陸續有各國民眾收到不明包裹，內容物有種子、土壤、用過的口罩，經追查發現，部分包裹經過台灣轉寄，疑似不明包裹把台灣當成轉運站。民進黨立委王定宇、林楚茵、趙天麟今舉行記者會，王定宇表示，根據日本安全單位提供可靠消息來源，台灣轉運不明包裹聯絡人是「陳惟仁」，竟與涉入共諜案的國會前助理陳惟仁同名同姓，呼籲國安、檢調單位全面徹查，查明不明包裹背後唆使者。

王定宇指出，日前有人在日本茨城縣收到來自台灣的不明包裹，內容物有種子、土壤、用過的口罩，經過國安團隊調查，這些是經過台灣轉寄出去，卻一直苦無證據不明包裹是來自大陸，有嫁禍台灣的嫌疑。

王定宇說，根據日本安全單位可靠消息來源透露，這些由台灣轉寄出去的包裹，郵政信箱登記持有人、關係人，名字是陳惟仁，疑似是日前涉及國會助理共諜案的嫌疑人，呼籲檢調盡快調查釐清，如果一旦查證屬實，等同證實不明包裹來源就是大陸。

林楚茵調閱關務署統計資料，今年1月至7月，共查獲198件不明包裹，對於台灣仍用一般方式處理，林楚茵認為，此事涉及國家安全，台灣不該只是由關務署跟農委會協調分工，檢調應介入積極調查，避免台灣被陷害，成為不明包裹的中繼站。

趙天麟認為，既然日方有初步調查，消息來源指出陳惟仁是不明包裹中繼站重要人物，檢調及國安單位應該徹查，究竟陳惟仁是受誰指令寄包裹，這不僅是牽涉台灣被嫁禍成不明包裹中繼站，也可能跟大陸國安單位共謀，進行類似恐怖攻擊，是有害國家安全的共犯結構，呼籲國安單位不能輕忽。

媒體追問，日方如何調查及確認寄件人資料，王定宇說，日方有自己的調查方法，資料是填寫英文拼音或漢字他不多加臆測，也無法出示相關資料證明，日方說法是中繼站的郵政信箱持有人、聯絡人就是涉共諜案剛交保的陳惟仁。

(中時 )