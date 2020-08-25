澄清湖風景區竟有補獸鋏，遊客發現一隻流浪狗左前腳遭夾爛，白骨外露，台灣動物緊急救援小組獲報救援，將黑狗送醫截肢，尚有生命危險；高市動保處表示，本市自治條例規定不得持有補獸鋏，民眾若舉報，可獲檢舉獎金。

台灣動物緊急救援小組指出，這是首次在澄清湖風景區接獲補獸鋏傷狗通報，這隻流浪黑狗左前腳遭夾，傷口極深露出白骨，還不斷滴血，遊客看得心驚膽戰，上網求救，救援小組大隊長倪兆成24日前往營救，但黑狗一看到人，不顧劇痛拔腿狂奔，讓志工好心疼。

最後，救援志工在澄清湖棒球場後方接近忠烈祠的路旁，順利捕獲這隻黑狗送往動物醫院，因整段殘肢已經壞死，將安排截肢手術，獸醫表示目前黑狗仍有生命危險，救援小組擔心，距離市區不遠的風景區竟有補獸鋏，若誤傷遊客，後果不堪設想。

高市動保處則已派人前往案發地點調查，研判補獸鋏放置地點可能是澄清湖周邊空地，將在附近懸掛禁用獸鋏宣導布條，後續也將協調轄區員警加強巡邏，另外，市府目前推出獎勵措施，市民如拾獲獸鋏送交動保處，可換取超商禮券。

動保處強調，依動物保護法規定，非經主管機關許可，任何人不得使用、製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏，違者處1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰，而高市另訂自治條例，規定不得持有補獸鋏，違者處3000元至1萬5000元，若民眾檢舉查證屬實，可依比例獲得獎金。

(中時 )