台灣不安全？蘇貞昌批馬英九：對不起台灣人民 13:182020/08/25 中時 劉宥廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌。（資料照／行政院提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對前總統馬英九提及「不承認九二共識是要把台灣帶到戰爭邊緣」一說，行政院長蘇貞昌說，馬英九當過最大官、領高薪，講什麼「首戰即終戰、台灣不安全」等類的話，對不起台灣人民給他的善意與厚待 蘇說，共機不斷繞行台灣，還實彈射擊，騷擾台灣，當過最大官、領最高的薪水，現在還受人民禮遇，卻沒有半句責備，反而還來講什麼「首戰即終戰、台灣不安全」，讓人民不安，實在很對不起台灣人民給他的善意跟厚待。 (中時 ) #台灣 #人民 #台灣人民 #善意 #首戰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 丐幫滷味布局海外 發揚台灣滷味 04:102020/08/25 財經要聞 台灣民意與美國想像 04:102020/08/25 時論廣場 馬其實是蔡的恩人 04:102020/08/25 時論廣場 台灣大推雲端遊戲平台 04:102020/08/25 娛樂新聞 台灣大 爭奪雲端遊戲龍頭 04:102020/08/25 產業．科技 陸官媒籲不希望此時爆發戰爭 04:102020/08/25 政治要聞 淘寶台灣聲明：配合政府要求 保障用戶權益 04:102020/08/25 財經要聞 AIT發文讚我防疫：美台共商創建多平台 擴大台灣國際參與 10:582020/08/25 政治 查陸資第一槍 淘寶台灣遭罰41萬 04:102020/08/25 財經要聞 台灣電商看法 揮刀淘寶 純對美表態 04:102020/08/25 財經焦點 政治熱門新聞 陳其邁就職典禮 滿滿罷韓味 - 政治要聞 - 中國時報 台海開戰哪邊最先被打？前海軍中將驚爆「2離島」 - 政治 兩岸議題「雙英對決」 網友投票出現驚人差距 - 政治 民進黨為何圍剿馬英九？網分析「幕後真相」：竟有殺招 - 政治 呂謦煒踢爆綠媒假新聞：德國漢堡市長 認同高危險區入境者「全面普篩」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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