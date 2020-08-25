針對前總統馬英九提及「不承認九二共識是要把台灣帶到戰爭邊緣」一說，行政院長蘇貞昌說，馬英九當過最大官、領高薪，講什麼「首戰即終戰、台灣不安全」等類的話，對不起台灣人民給他的善意與厚待

蘇說，共機不斷繞行台灣，還實彈射擊，騷擾台灣，當過最大官、領最高的薪水，現在還受人民禮遇，卻沒有半句責備，反而還來講什麼「首戰即終戰、台灣不安全」，讓人民不安，實在很對不起台灣人民給他的善意跟厚待。

(中時 )