國內實施零撲殺政策後，面臨流浪動物增加速度超過被結紮速度的問題，為此國民黨立委鄭麗文今日召開公聽會，呼籲將TNVR（捕捉、絕育、施打疫苗、釋放）立法規範，農委會原本不贊成，但經與會民團說明後立場放軟，同意會予以研議有無必要性。

鄭麗文指出，我國針對流浪動物已通過零撲殺政策，不過也衍生地方流浪動物收容所亂象，要如何遏制流浪動物數量並兼顧人道，國際上長期推動TNVR，因此今天討論是否應將TNVR入法，因為地方政府執行過程中，會因縣市首長態度而有差異，導致TNVR在落實時有很大困難，所以希望至少讓TNVR立法，若有更多關於流浪動物的立法更歡迎。

對此農委會表示，現行動保法已嚴懲棄養，並有寵物絕育、植入晶片規範，農委會從1999到2020年已投入38億經費於遊蕩犬管理相關動物保護計畫，2016到2019每年犬隻絕育數都達12萬隻，針對縣市政府動保人力長期不足，中央已有計畫協助他們聘用必要人力，並要求縣市政府盤點熱點，集中資源，在該處對無主犬隻捕抓絕育，即TNVR，近五年政府投入貓犬絕育預算，農委會從2016到2020 總計2.7億元，各縣市政府加總1.5億元。

農委會還說，近五年家犬登記率與絕育率也都有上升。過去對遊蕩犬數量五年才做一次全國調查，2017年起已改為兩年一次，農委會認為犬隻管理要回歸當地狀況不斷彈性調整，不是單一作為可達成，要適地適性，而且絕育不是對人的管理沒有立法需求，此外管理要有效，管理人的行為才是核心。

但台灣貓狗人協會執行長黃泰山提醒，入法是要規範地方政府，要求一致做法，並把TNVR列為動保機關法律義務 否則去年執行率只有32％，而且各地方態度不一，地方自治下農委會也管不到，不做也無法開罰，所以一定要列為法定業務才能推動相關工作。

湖光動物醫院院長林雅哲則指出，我們採用零屠殺收容模式後沒有新的捕捉模式，應建立新的標準作業程序，收容所應該用來關重刑犯，讓溫和的動物可以在外面。旺旺協會理事長楊穎蘋也支持入法，希望藉此讓政府帶頭從事相關工作，因為動保團體沒有公權力無法強制結紮。

國民黨立委曾銘宗與林奕華也贊成立法，曾銘宗說，如果只是農委會政策，執行起來不足，立法後有基礎，且成為農委會與縣市政府的法定義務，編預算也有依據。

對此農委會畜牧處處長張經緯回稱，農委會規劃成立動保司，並推動讓比較溫馴的流浪犬隻回社區與民眾共存。目前各縣市做法不盡相同，農委會未來會思考有無可能規範各地比較有一致作法 農委會副主委黃金城則說，針對民間團體提到的流浪動物管理條例，集中規範應執行事項，農委會將研議此條例有無必要。

(中時 )