周錫瑋貼出與老婆黃昏時到海邊的照片放閃。(擷取自周錫瑋臉書)

江啟臣PO出與老婆的合照祝大家七夕快樂外，也呼籲民眾戴口罩。(擷取自江啟臣臉書)

今天是七夕情人節，許多政治人物紛紛PO出與另一半的閃照，並祝大家情人節快樂。前台北縣長周錫瑋、國民黨台南市議員謝龍介以及國民黨主席江啟臣的照片引來許多關注，其中謝龍介一身潛水裝，讓網友歪樓笑稱「猛一看以為是羅時豐」、「龍介兄有深呼吸用力縮小腹哦」。

周錫瑋稍早在臉書貼出與老婆黃昏時到海邊的照片，並寫下「祝大家七夕情人節快樂，並標註愛要及時、有你真好、放閃一下」。這張照片PO出後不到一小時，便吸引超過五千名網友按讚，並紛紛表示「這是今天到目前為止最美的照片」、「好老公」、「照片好浪漫活潑」、「夫人是正妹，水噹噹」、「虎哥，您的太太水喔！氣質美」、「祝福賢伉儷，情人節快樂，未見過周夫人，哇！也是一位美女，郎才女貌，真棒！」、「墨鏡墨鏡，好閃啊！我需要墨鏡」、「夫人美又有氣質」。

此外，謝龍介也在臉書貼出與老婆穿著潛水衣的照片，並寫道「祝天下有情人終成眷屬～情人節快樂！」然而，許多網友則紛紛歪樓表示「乍看之下以為是羅時豐」、「猛一看以為是羅時豐」、「應該是龍介跟清德的畫面才對啊」、「不要故意縮小腹！放鬆一下吧」、「龍哥....縮肚子好辛苦的」、「你有縮小腹喔」、「龍介兄有深呼吸用力縮小腹哦」、「身材好喔」、「好大的一個深呼吸」。

江啟臣則不僅PO出與老婆的合照祝大家七夕快樂外，也呼籲民眾戴口罩。江啟臣表示，今天是七夕情人節，但也還是個上班日，「上班加油！晚上過節，去人多的地方，記得幫另一伴準備口罩，保護他/她」。網友則回應表示「哎呀被主席閃瞎了」、「主席情人節快樂，國民黨要加油團結」、「情人眼中有老婆」、「主席和夫人情人節快樂，大家情人節快樂！國民黨改造加油，一定會再獲得多數人民信任重返執政！」、「會不會太帥」、「江主席 情人節快樂 加油 大家記得要戴口罩喔」、「主席黨務繁忙之餘，記得也要浪漫一下」。

(中時新聞網)