超前部署領先製程，台積電營業組織資深副總經理秦永沛表示，位於南科的3奈米廠持續興建中，緊接著，2奈米將座落在新竹廠區，目前正在取得土地；台積電每年投資100億美元，確保產能位居全球第1。

台積電線上技術論壇今天登場，秦永沛說，台積電持續不斷投資新產能、擴充產能及提升製造能力，致力成為全球邏輯產品長期且最值得信賴的技術及產能提供者。

台積電先進製程產能自2016年至2020年以年複合成長率28%的速度成長，秦永沛表示，台積電2018年導入7奈米量產，因客戶需求非常強烈，快速提升7奈米產能，今年7奈米產能將較2018年成長超過3.5倍。

今年5奈米進入量產階段，秦永沛指出，位於南科的晶圓18廠1至3期是5奈米量產基地，其中，1、2期已開始量產，3期正在裝機；他估計，2022年5奈米產能將較今年成長超過3倍。

另外，南科晶圓18廠的4至6期，規劃為3奈米量產基地，秦永沛說，目前正興建中，南科廠區也將新建特殊製程與先進封裝廠。

為持續領先製程，台積電新竹廠區研發中心已開始興建，預計2021年完工，未來將是2奈米及更先進技術的研發重鎮；此外，新竹廠區預計2奈米生產基地，目前正在取得土地。

秦永沛強調，台積電每年投資100億美元擴充產能，據統計，台積電提供的產能高居全球第1，並大幅超過第2名公司3倍以上。

至於極紫外光（EUV）技術方面，秦永沛表示，台積電EUV機台占全球比重達50%，晶圓移動占全球比重更超過60%，累積更多經驗。

特殊製程技術方面，秦永沛說，台積電特殊製程產能持續成長，2015年占總產能約38%，今年特殊製程產能將較去年成長10%，占總產能比重將達54%。

(中時新聞網)