大陸解放軍國防預算軍費，近年來呈現逐年增長現象，是台灣國防預算經費17倍，民進黨台北市議員王世堅就認為，大陸軍費雖多，但敵人也多，對於過往有說法批評，台灣當美國的看門狗，王世堅不滿拿出最新民調反駁，「其實台灣人對自身實力很清楚」。

王世堅昨(24日)在「中天」《新聞深喉嚨》表示，「台灣民意基金會」當天公布民調，有5成8表示不擔心，另有4成1的民眾表示擔心「兩岸之間爆發戰爭」。對馬英九認為兩岸「首戰即終戰」說法，有3成4民眾同意，5成8不同意。

王世堅說，雖然大陸解放軍軍費確實是台灣的17倍，一年有2300多億美金，但他希望大家冷靜想想，大陸與周邊的國家，從日本、韓國、越南、馬來西亞、印尼、印度等多數不睦，且軍費雖多，但要處理的問題也很多。

對於「兩岸開戰，台灣等不到美軍來援，大陸就贏了」民調數據，王世堅表示，有將近6成的人不同意這說法，是同意的2倍之多，很明顯，「台灣人對自己的實力很清楚，也對自由世界的美、日盟邦有信心」。

最後，對於「美國大選」選舉時間趨近，王世堅則指出，不管是共和黨川普、民主黨拜登哪一黨執政，對於大陸崛起，美國首要優先一定是維護美國利益，這既定的主軸已經是非常清楚了。

(中時新聞網)