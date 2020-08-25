日前有媒體報導《德國入境普篩上路兩週「檢測實驗室已瀕崩潰」漢堡市長：嚴重錯誤》，意圖指責藍營主張的普篩連外國都不買帳，然而，曾任國民黨青年團總團長、中常委的國民黨政策會專員呂謦煒今天發文表示，這其實是假新聞！德國漢堡市長Tschentscher其實認同高危險區入境者「全面普篩」！

呂謦煒指出，媒體報導內容主要是「德國漢堡市長曾薛爾受訪指出，德國聯邦政府實施入境普篩是嚴重錯誤」跟「德國知名病毒學家克德羅斯滕向柏林市長穆勒及衛生參議員卡萊奇，建議中止在德國機場的免費新冠病毒普篩」。然而，批評德國政策「嚴重錯誤」的德國漢堡市長 Tschentscher 他真正的主張，其實是支持高危險地區入境普篩！

呂謦煒調查，在《明鏡周刊》中，漢堡市長確實批評現在德國衛生部長詹斯·斯潘的做法「嚴重錯誤」。德國現行做法是，民眾搭機返國，必須持在國外檢驗的陰性證明，或者在機場做免費篩檢。但他認為就算民眾提出在國外做的陰性證明，但民眾也可能在進行檢測後甚至搭飛機時被感染。漢堡市長提出的具體建議是，從高危險地區返回德國的人必須至少隔離5天再進行檢測，只有這項測試是陰性，才允許他們再次與人互動。他也認為由國外回來的人自己付檢測費是合理的，他們自己應該負起這個風險。詹斯·斯潘為了補破網，已經提出建議，在旅客返國後5-7天進行第二次篩檢。但漢堡市長認為不妥，他認為這其實是將檢測工作與成本加倍，應該要把檢驗能量留給有用且必要的檢測。

此外，呂謦煒表示，在《時代週報》的報導中，確實有提到德國的檢測試劑運送可能有問題，也有人認為不該在機場做篩檢。但是，民主國家的意見總是多元的，他們不告訴你的是：德國城市聯盟主席 Helmut Dedy 反而強烈建議增加普篩的區域！他的論點是，在歐陸交通繁忙的情況下，這種做法無法納入比如從荷蘭阿姆斯特丹下飛機，經由陸路到邊境進入德國的人。他呼籲普篩範圍應有所擴張，讓德國更安全！

呂謦煒強調，國民黨從來沒有主張過2300萬台灣人民都要接受普篩。最早新北市長侯友宜所提出的看法是「入境普篩加居家檢疫」，只針對從境外返台的高危險人士作全面檢測，不是針對住在台灣的每個人都要做測試。從高危險地區返國的民眾應該居家檢疫後做普篩，這是批評德國政策「嚴重錯誤」的漢堡市長 Tschentscher 真正的主張。這個主張，其實反而與國民黨的主張不謀而合，而不是像綠媒渲染成他「反對普篩」，完全不是他的本意！帶風向也帶得太過頭了吧？

呂謦煒呼籲，特定媒體操作境外新聞，已經不是一次兩次，讓這種假訊息誤導台灣民眾，對我們的言論自由與民主法治究竟是好是壞？「媒體識讀」很重要，大家應該，多批判性看待媒體報導，才不會被特定媒體或特定政黨帶著走！

(中時 )