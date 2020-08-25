中華電信繼與KKBOX獨家以Bii畢書盡出道十年個人演唱會，打造首場虛擬演唱會「HyperLIVE 2020: Bii Alive」後，今(25)日宣布再度攜手KKBOX打造第二場虛擬演唱會「HyperLIVE 2020: Better Summer」，陣容更強大，將於8月28日晚上8點熱力開唱。

中華電信再度攜手KKBOX打造的第二場虛擬演唱會「HyperLIVE 2020: Better Summer」，由多位實力人氣新生代歌手輪番登場，包括超人氣女神Julia吳卓源、Kimberley陳芳語，以及由嘻哈新人王高爾宣OSN、婁峻碩SHOU、ChrisFlow唐仲彣、RĒD°芮德四人所組成的Ching G Squad，將連番登場開場。精采曲目搭配絢麗超現實舞台場景，提供中華電信5G客戶享受最High、最難忘的線上夏日派對演唱會盛宴！

中華電信5G技術，結合Funique VR虛擬攝影棚即時合成技術，打造高品質VR虛擬演唱會，帶給客戶前所未有的視聽娛樂體驗，為了讓更多粉絲親身感受虛擬演唱會的魅力，中華電信特於行動學園粉絲團提供活動體驗名額，只要參加粉絲團活動，就有機會透過VR設備近距離觀賞「HyperLIVE 2020: Better Summer」，活動詳情請洽中華電信行動學園粉絲團。

中華電信也開放全台22個服務據點體驗VR虛擬演唱會 感受5G嶄新體驗

針對無法即時觀看演唱會的客戶。中華電信貼心於活動後提供5G用戶可於Hami VR隨時回看，享受VR沉浸式體驗及的4K VR虛擬舞台技術。年底前5G客戶觀看Hami VR皆不另計行動上網量，可無限制享受5G行動生活。

想要體驗虛擬演唱會的震撼感受及5G超快網速，消費者亦可到中華電信全台22個服務據點透過VR設備，感受5G嶄新的視聽娛樂魅力。現在搭配中華電信精采 5G購機方案月繳1,399元、綁約30 個月，獨家XRSPACE MANOVA 只要1,990元；HTC VIVE Focus及Pico G2 4K也能以990元的優惠價入手。

(科技)