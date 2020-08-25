一線女星周迅，是史上第一位拿下台灣金馬獎、香港金像獎、大陸金雞獎的「大滿貫」影后，是「大陸四大花旦」之一，近來她的演藝發展變得多元，除了久違重返小螢幕接演《如懿傳》，最近還難得上了綜藝節目，沒想到卻遭網民諷刺是「走下雲端」。

以接演電影為主的周迅，過去很少參加綜藝節目，但最近卻180度大轉彎，不但出演綜藝節目，還一口氣接了4檔，最近接下了《很高興認識你》，跟阿雅合作主持，而這半年內，還陸續參加《樂隊的夏天》、《嚮往的生活》、《忘不了餐廳》等綜藝跟真人秀，預估今年將會在這4檔綜藝中現身，曝光頻率相當驚人，因為跟之前實在反差太大，引發網友非議，直言周迅「走下雲端」，暗諷她人氣、地位不再頂級。

而對於網路上排山倒海而來的人氣消退輿論，周迅接受媒體採訪時大方回應，坦言不知道為何被這樣說「覺得奇怪」，她也自我解析一番，坦言個性可能真的比較不愛說話，個性也是比較喜歡藏起來的，但這幾天卻「話很密」，才會引發網友注意，態度一如以往雲淡風輕而坦蕩。

(中時新聞網)