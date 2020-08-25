護理師方楷傑脫下白袍後參加健美賽。（安南醫院提供／洪榮志台南傳真）

一般民眾心目中護理師的形象，往往是溫柔、體貼、視病猶親，但台南市立安南醫院急診部男性護理師方楷傑卻很不一樣，不僅在病患病痛時能提供專業的護理照顧，也讓同仁們很放心；脫下白袍後，他更是一位健美先生，今年參加府城盃健美賽，還在成人178公分以上組別勇奪第四名。

新北市八里出生的方楷傑，高中原本念工科，但因為祖母生了一場大病，讓他興起想要照顧家人的念頭，才到中華醫事科技大學念護理系。畢業後，他到台南市立安南醫院急診就職，平時工作認真，頗受肯定。

大學期間方楷傑接觸健身領域，進而產生興趣，平日工作之餘，每天都在家中或健身中心自主訓練。因緣際會下，被朋友慫恿參加健美比賽，從此展開健美比賽的人生。

方楷傑說，準備比賽的過程中，體重都是「克克皆辛苦」，不僅飲食需要嚴格控制，所有準備吃下肚的食物都得經過磅秤，連白飯及肉類都得斤斤計較。為了參賽，除輪值白班、小夜與大夜的工作不變，每天還得至少撥出2小時進行重訓，針對不同部位的肌肉群操練，為的是讓整體的肌肉比例均勻，在健美舞台上把最好的一面表現出來。

方楷傑過去也曾參加過台中市議長盃健美錦標賽，並晉入決賽；去年參加台南市府城盃健美賽獲得第六名，今年更上一層樓，在眾多參賽者中脫穎而出，勇奪第四名。

安南醫院急診護理長謝士偉表示，有方楷傑在急診室上班，同仁們都很放心，一方面他的護理專業能力很好，一方面也能讓同事們有安心感。像急診室有許多不良於行或臥床的病患，在移床時或由輪椅挪至床位時，多半需要多位同仁一起合力才能完成，但有方楷傑在的時候，他一個人輕輕鬆鬆就可以抬起來了；更不用說急診常遇到酒鬼或藥物成癮患者前來閙場，有他在的時候，病患大閙的機率也會降低很多。

(中時 )