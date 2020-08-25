前國安會秘書長蘇起日前指出，台灣安全繫於北京一念之間，不在美國或台灣自己手上。對此，國家政策研究基金會高級助理研究員謝志傳表示，蘇起沒有說錯，兩岸關係的發展已經到了一個即將攤牌的地步，但民進黨卻還在自嗨，也難怪蘇起會提出警告。

馬英九基金會22日舉辦「國家不安全研討會」，蘇起指出，台灣安全繫於北京一念之間，不在美國或台灣自己手上。已有犯台能力的中共何時出手，如何出手，是「教訓」還是「解決」無人能預測。美國大選前應不會躁進，但選後什麼事都可能。

蘇起強調，台灣不安全的三根源，包括美國心有餘力不足、中共蓄勢待發及台灣外鬥內也鬥。他提醒，目前樂觀派認為中共「顧全大局，重視經濟發展」故不會輕舉妄動，他希望樂觀派沒有誤判，若誤判，「台灣就gameover（遊戲結束）」。

對於蘇起的說法，謝志傳日前上陸媒《東南衛視》的《海峽新幹線》上表示，現在樂觀派的人，認為大陸不會對台動武，但他們都忘了一件事，大陸現在是世界上第二大經濟體，不管是政治實力和經濟實力，甚至是軍事實力，都已不可同日而語。

謝志傳直言，民進黨當局隨美國起舞就是一個錯誤的判斷，因為美國的政客都是靠選舉起家，當然要操縱政治的風向，藉以吸引選票，若民進黨因而隨美國起舞，只是讓北京更加恨民進黨。

謝志傳認為，蘇起講得並沒有錯，兩岸關係的發展是取決於大陸；大陸也曾說過，兩岸的發展主動權在北京手上，不在台北也不在華盛頓，事實的確就是如此。兩岸關係的發展已經到了一個即將攤牌的地步，大陸曾明確表示，不要踩它的底線，《反分裂國家法》絕不是一個擺設，所以兩岸關係已經到了會要兵戎相見，只是民進黨還在自嗨。

謝志傳提醒，川普賣武器給台灣，是選票可量和商業考量，而不是真心想要幫助台灣，所以說這些樂觀派犯了非常嚴重的錯誤，也是蘇起擔心的一個地方。

(中時新聞網)